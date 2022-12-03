Жительницы Обнинска пекут новогодние пряники, чтобы отправить их бойцам в зону СВО
Как мы уже сообщали, жительницы Калужской области объединились, чтобы оказывать гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне спецоперации.
С конца сентября они самоорганизовались и создали несколько тематических чатов, чтобы было проще общаться и координировать работу. Кто-то вяжет теплые носки, кто-то шьет обмундирование или ведет сбор на покупку лекарств.
А теперь обнинские женщины решили подготовить для ребят вкусняшки к Новому году. Участницы чата из микрорайона «Олимп» уже начали печь пряники, собирать конфеты, шоколадки и мини-пироженки.
- Хочется подарить парням кусочек тепла и сделать им новогодние подарки, - пояснили девушки.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!