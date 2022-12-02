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В Обнинске коммунальщик психанул и нарочно засыпал снегом припаркованную машину

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 02.12.2022 17:10 1 764
В Обнинске коммунальщик психанул и нарочно засыпал снегом припаркованную машину

В пятницу, 2 декабря, в одном из автомобильных сообществ появилось занимательное видео из Обнинска. 

Коммунальщик расчищал двор в 51-м микрорайоне. Одна местная жительница, несмотря на объявления, заранее не убрала свой автомобиль, чем рассердила водителя снегоуборочной машина. Тот психанул и ковшом начала закидывать снегом ее автомобиль.

- Ну вот что вы наделали, - кричит женщина. - Зачем вы машину полностью похоронили?

Гневу дамы не было предела: она не унималась, пока работник не покинул двор. 

- Будете ремонт делать, - напоследок добавила она. - Вы зеркало сломали. 

Что примечательно, комментаторы практически единогласно поддержали мужчину. 

- Сказали машину убрать, значит убрать, а не ждать письменного уведомления, - написал один из подписчиков. 

- Разговоров нет, мужик - красава, - заявил комментатор. - Глядишь другим уроком будет. 

Судя по всему, ситуация эта произошла давно, так как в этом году на улице еще не выпало столько снега. Но в сети оно появилось лишь сегодня. 

Видео смотрите в телеграмм-канале "Перископ Обнинска"
 

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 02.12.2022 17:10 1 764
Тэги: общество авто
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