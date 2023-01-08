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Районы, кварталы Обнинска: МиГ-29, крытый рынок и островок детства

Екатерина Гололобова, фото автора
Опубликовано: 08.01.2023 12:00 1 361
Районы, кварталы Обнинска: МиГ-29, крытый рынок и островок детства

Продолжаем гулять по Обнинску и рассказывать об интересных местах города в нашей рубрике  «Районы, кварталы» уже в новом 2023 году. 

Посетив этот район, можно сразу же сделать два вывода: советское прошлое застыло не только в Старом городе, а Аксёновская площадь - не единственное место, которое славится своим большим рынком.

Однако в нем есть и кое-что необычное... Добро пожаловать в 51-й. 

"Прилетел" из Липецка

В наукограде нет аэропорта, но есть самолеты. Один из них располагается неподалеку от крупных торговых точек на Гагарина. 

Этот МиГ-29 совершил свой первый полет в 1977 году, а в Обнинске он «приземлился» летом 2016-го. Его максимальная скорость у земли была 1500 км/ч, а на высоте достигала 2450 км/ч. Самолет за время эксплуатации налетал 835 часов и стал участником девяти войн.

Памятник, посвящен местным летчикам и инженерам, которые защищали Родину в Великой Отечественной войне. А также тем, кто после войны работал на благо развития России.

Для того, чтобы доставить самолет из войсковой части Липецка, администрация наукограда просила разрешения у Министра обороны России Сергея Шойгу.

Выглядит он по истине величественно и поражает своим размером. 

А уже через несколько метров от памятника виднеется место притяжения самых бойких покупателей и продавцов.

Торговая империя

Несмотря на то, что формально этот район называют центром города, его внешняя обстановка не имеет ничего общего с современностью. Вместо лаконичных зданий в едином стиле мы видим хаос из аляпистых вывесок, многочисленных магазинов и палаток. 

Знаменитые "Айсберг" и "Титаник" стоят здесь с 90-х годов. А прямо между ними находится еще один рынок. 

Найдете вы здесь все, что душе угодно: фрукты, овощи, куртки, спортивные костюмы, перчатки, халаты, обувь, искусственные цветы и многое другое. Вот только размещено это вперемешку. Так что не удивляйтесь, если вы придете сюда за мандаринами, а купите в итоге какой-нибудь набор кухонных принадлежностей. 

Зашли мы и в сам "Титаник".  Советуем и вам посетить, как минимум, чтобы посмотреть на ретро-весы или вспомнить старые времена. Атмосфера тут не как в нынешних магазинах и ТЦ. Она какая-то простая и душевная.  

Продолжая свое путешествие в прошлое, мы прогулялись по дворам.

Домики и подъезды довольно однотипны. Если вы не очень хорошо разбираетесь в адресах , то чтобы найти нужный, придется вооружиться навигатором. Иначе можно легко запутаться.

 Вот и кусочек настоящего. Новенькая спортивная площадка.

А в соседнем от нее дворе припаркованный старый пазик снова возвращает нас во времена СССР.

Впрочем не только он...

Потускнели алые паруса

Неприметное обшарпанное здание когда-то было настоящим символом праздника для детей и активной деятельности для молодежи.

Клуб "Алые Паруса" открылся еще в 80-х.  В нем проходили выставки, творческие встречи, интелектуальные конкурсы, на которые съезжались ребята со всей области. Дети горячо любили кружок авторской песни.

Здесь они собирались в коллективы, сочиняли, репетировали, организовывали конкурсы и сами выезжали на различные фестивали. А "музыкальные четверги" приобщали к музыкальному исскуству даже самых трудных подростков, которые с восторгом отзывались о каждом проведенном с ними занятии.

В клубе блистали знаниями на играх "Что? Где? Когда?", танцевали на дискотеках, учились резьбе по дереву, смотрели фильмы и отмечали праздники. В "Алых парусах" веселились на утренниках, встречали выпускные, провожали в армию и даже играли молодежные свадьбы.

В этом клубе выросло не одно поколение. Для местных жителей он стал не просто досугом, а частичкой детства и юности, которая всегда будет отзываться в душе теплыми воспоминаниями.

Сейчас же звуки гитар и диалогов воодушевленных подростков сменились на тишину и лишь изредка возвращаются. Ведь мероприятия здесь практически не проводят.

51-й микрорайон действительно погрузил нас в прошлое. Для взрослого поколения - это приятная ностальгия, а для нынешней молодежи - возможность увидеть то, чем жили их родители. Конечно, историю города необходимо хранить, вот только делать это нужно с поправками на современность. 

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Екатерина Гололобова, фото автора
Опубликовано: 08.01.2023 12:00 1 361
Тэги: общество культура достопримечательности районы
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