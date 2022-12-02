Тротуар, которого не было: в Обнинске спорят из-за уничтожения несуществующей тропинки

В поселке Обнинское на этой неделе разгорелся очередной скандал. Жители возмутились тому, что сотрудники предприятия ОНПП «Технология» якобы самовольно уничтожили тротуар по улице Толстого.

Со слов возмущенных граждан, предприятие построило для себя новый пропускной пункт и, уничтожив тротуар, установила высокие бордюры.

- Здесь гуляют мамы с колясками, ходят дети на тренировки, а они без какого-либо согласования и разрешения на земельные работы на муниципальной земле устроили прямое «мне надо, а остальное не важно», ликвидировав пешеходный тротуар на улице Толстого. Пишем заявление в прокуратуру! – заявила местная активистка и зампред Калужского областного отделения ВООПИиК Анна Алешникова.

Однако мы выяснили, что никакого самоуправства тут не было. Как сообщили нам в администрации города со ссылкой на предприятие, данные дорожные работы были согласованы с муниципалитетом и проведены для обеспечения террористической безопасности периметра предприятия.

Дело в том, что раньше транспортная проходная была со стороны Киевской трассы, по которой, грубо говоря, удобно провезти к территории предприятия опасный предмет. В период СВО руководство приняло решение повысить безопасность как самой организации, так и жителей домов, находящихся рядом, поэтому перенесла проходную в промышленную зону.

Что же касается якобы уничтоженного тротуара, то его, как оказалось, там никогда и не было! Это была не пешеходная зона, а техническая дорожка по охранному периметру, которую предприятие проложило еще в начале 80-х и которую некоторые жители поселка используют для передвижения. Кроме того, этот тротуар не связан с поселком. Он заканчивается там, где заканчивается забор завода.

В том числе данная тропинка, как нас заверили в мэрии, никогда не относилась к объектам «Комфортной городской среды», но предприятие за собственные средства ее содержит и не препятствует использованию.

Работы по организации нового контрольно-пропускного пункта еще не завершены: здесь уложат второй слой асфальта и сделают съезды для пешеходов. Работы обещают закончить до конца декабря.

Видео с места проведения работа можно посмотреть в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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