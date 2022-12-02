В Обнинске сгорел автомобиль
В четверг, 1 декабря, в Обнинске произошел пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около одиннадцати часов вечера на проспекте Ленина огонь охватил автомобиль. К счастью, никто не пострадал.
Для ликвидации пожара на место ЧП выехали четверо пожарных, задействована одна спецмашина.
Причины случившегося выяснит инспектор ГПН.
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