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Без Деда Мороза и Атома, но с хэндмейдом: какие эксперименты поставят над Обнинском в этот Новый год

Диана Коршикова
Опубликовано: 01.12.2022 15:35 0 415
Без Деда Мороза и Атома, но с хэндмейдом: какие эксперименты поставят над Обнинском в этот Новый год

На этой неделе Калужская область вошла в активную фазу по подготовке к Новому году.

Первую елочку в Обнинске установили и зажгли напротив администрации и этим был дан старт новогоднему украшению города.

Что еще появится в первом наукограде России в этом декабре, как будут создавать новогднее настроение горожанам, в каких еще местах установят елки, откуда и куда переедут световые конструкции рассказываем в этой статье.

Где появятся новогодние елки?

Всего в Обнинске в этом году будут установлены четыре новогодние елки: уже упомянутая зеленая красавица на площади Преображения, на Городской площади возле «Плазы», в парке Старого города, и на пересечении улиц Ленина и Белкинской.

Помимо этого, старенькая, но любимая горожанами елка из шаров появится на пересечении Маркса и Курчатова. 

Традиционно живую елку украсят на улице Энгельса возле библиотеки.

Под ней разместятся медведица с мишкой. Также радовать жителей будут нарядные живые елочки возле ГДК.

На этой неделе световые конструкции и гирлянды появятся на проспекте Ленина.

Деревья украсят сосульками и шарами, но эту работу проведут с 5 по 9 декабря, так как коммунальщики ждут устойчивого мороза, чтобы техника могла подъехать к ним поближе.

В Сквере Юности установят композицию из шаров на подиуме.

В районе фонтана появится золотая рыбка, а возле спорткомплекса «Олимп» уже установили светящиеся хоккейные коньки.

Помимо этого, на участке с круговым движением расставили снежинки, а небезызвестная композиция «Барышня и кавалер» с улицы Лейпунского переехала на круг Энгельса-Маркса-Белкинская. 

На Треугольной площади установят светящийся фонтан.

А вот атомного шара жители в этот раз не увидят – ему требуется дорогостоящий ремонт, который проведут только в следующем году. 

Все основные работы по украшению Обнинска к Новому году власти планируют завершить до 9 декабря.

Устрой себе праздник сам

Главной же фишкой праздничного убранства наукограда в этом году являются рукодельные игрушки.

Как уже было сказано много раз, этой зимой город не стал тратить бюджетные деньги на закупку новых украшений, а вместо этого жителям предложили создать елочные игрушки своими руками. Предприятия города и общественные движения поддержали эту креативную идею и уже вовсю мастерят свои поделки.

Так, например, в районе городского музея две живые елочки украсят колокольцами, выполненными в стиле гжель и хохломской росписи, здесь же появятся и матрешки – в общем, все будет пропитано русским духом! 

Очень  активно помогают в украшении города участницы движения «МногоМамы» - они делают игрушки из спила деревьев с вышивкой и цветными рисунками.

Ими украсят 15 елок в районе спорткомплекса. А воспитанники «Кванториума» придумали свою композицию для фотозоны: из елей, снежинок и оленей, выполненных из фанеры. Их установят возле Дома Ученых.

А вот территорию Белкинского парка и Морозовской дачи в этом году решили украсить в стиле Рождества: тут появятся Вифлеемские звезды, ангелы и рукотворные снежинки. 

Жители и власти редко сходятся во мнениях, но сейчас, кажется, произошел тот редкий случай, когда творческая задумка понравилась всем! Согласитесь, это довольно круто – увидеть свой город, украшенный не классическими покупными шарами и магазинными гирляндами, а игрушками, с любовью и душой сделанными жителями Обнинска! 

Минутка грусти или посткриптум

А вот одного из главныхо символов Нового года - надувного Деда Мороза, который приветствовал горожан на кольце у «Плазы», мы, увы, не увидим.

Сказочный герой больше пяти лет каждую зиму стоял на своем посту, однако в прошлом году дедуля приуныл и здулся, чем очень расстроил маленьких и взрослых жителей наукограда.

Как нам рассказали в администрации Обнинска, старичок просто поизносился: годами впитывал в себя выхлопные газы проезжающих автомобилей, пообтерся, стоя на ледяном ветру.

Власти подумывали над тем, чтобы залатать старику дыры и заштопать швы, но увы, как оказалось, это довольно дорого - проще уж купить нового Деда Мороза. Однако в этом году бюджет, как вы помните, на это не предусмотрен. Будем ждать следующего...

Друзья! А вы уже начали укашать свой дом к Новому году? Достали елки и гирлянды из закромов? Пишите в комментариях как планируете создавать новогоднее настроение в своем доме и с наступающим Новым годом, земляки!

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Диана Коршикова
Опубликовано: 01.12.2022 15:35 0 415
Тэги: обнинск праздник
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