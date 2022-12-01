Двое обнинцев стали заслуженными работниками культуры Калужской области

В среду, 30 ноября, в концертном зале Областной Калужской филармонии на награждении собрались лучшие в нашем регионе работники культуры. Среди них оказались и жители Обнинска. Об этом сообщили в администрации наукограда.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Калужской области» получили начальник Управления культуры и молодёжной политики города Ирина Фалеева и руководитель народных коллективов Дома культуры ФЭИ Геннадий Баранов.

- Желаем им крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии и новых достижений на благо сохранения и развития культуры и искусства на Калужской земле, - добавили власти.

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