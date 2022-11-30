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В Обнинске открыли первый Экоцентр и запустили в него белку

Екатерина Гололобова, фото автора
Опубликовано: 30.11.2022 14:20 0 500
В Обнинске открыли первый Экоцентр и запустили в него белку

В среду, 30 ноября, в Обнинске состоялось долгожданное открытие Экоцентра. На нем собрались экоактивисты, волонтеры, неравнодушные местные жители и представители власти.

Внедрять идею о бережном отношении к природе в наукограде начали с 2018 года. Первым шагом стало установление зеленых контейнеров для стекла.

Огромный вклад внесла и команда «Курс на чистый Обнинск», которая организовывала различные экологические мероприятия и помогала транслировать в общество мысль о переработке отходов.

- Никому неизвестные девушки, женщины, оставляя дома детей, мужей, собак, приходили, раскладывали мешки и говорили: важно сортировать, - вспоминает свой путь активистка проекта, ныне руководитель Экоцентра Анна Лутай.


Это место появилось благодаря сотрудничеству небезразличных горожан с властями. Открытие посетила и глава администрации Обнинска.

- Инициативы, которые есть в городе, нужно поддерживать, - подчеркивает Татьяна Леонова. - Потому что люди искренне в это верят и делают это на благо наукограда.


 Фасад здания ярким, позитивным рисунком оформил обнинский художник Сергей Гребенкин.

    

По традиции, на новоселье первой в помещение запускают кошку. Однако у Экоцентра есть свой символ, поэтому в него первой зашла белка и стала приглашать гостей внутрь.

     

Хоть здание и небольшое, но очень уютное и максимально информативное: повсюду плакаты, стенды с примерами отходов. Также там разместили библиотеку на тему экологичного образа жизни.

Экспонатами стали изделия из вторсырья: кулон из пластика, сумки из рекламных баннеров. А самый необычный экземпляр - открытки из конспектов по физике студентов ИАТЭ.

Если вы хотите сдать отходы на переработку, посмотреть, что из них создают, изучить экологию от и до, пообщаться с единомышленниками, то вам обязательно стоит посетить Экоцентр.

График работы на ближайшее время:

Четверг, 1 декабря - с 10:00 до 13:00

Четверг, 8 декабря - с 10:00 до 13:00

Пятница, 9 декабря - с 16:30 до 19:00

Суббота, 10 декабря - с 10:00 до 13:00.

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Екатерина Гололобова, фото автора
Опубликовано: 30.11.2022 14:20 0 500
Тэги: общество экология
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