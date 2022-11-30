Кошка-героиня, безлапый пес и безбашенный енот: в День домашних животных вспоминаем, кто прославил Калужскую область

В среду, 30 ноября, отмечается Всемирный День домашних животных.

По такому случаю мы решили вспомнить самых известных хвостатых питомцев и диких зверей из Обнинска и его окрестностей.

Ведь не только люди попадают на первые полосы и становятся популярными в интернете - братья наши меньшие тоже часто становятся звездами!

Хороша Маша, и она - наша!

Первое место в этом рейтинге популярности можно смело отдать селебрити из мира животных - кошке Маше. В 2015 году она прославила наукоград на весь мир.

Кошка жила в подъезде многоквартирного дома, ее там подкармливали и любили. Однажды ночью соседи услышали громкий истошный крик животного. Люди выскочили в подъезд, думая, что их любимицу кто-то избивает, но нет. Выйдя на лестничную клетку жители увидели… двухмесячного младенца, которого кто-то подбросил в коробку, в которой жила кошка. Маша лежала рядом с ребенком и, грея его, звала на помощь людей.

История про обнинскую кошку-героиню по сей день гуляет по интернету и всплывает в разных крупных пабликах. О ней написали даже американские The New York Post и Washington Post, а также британский таблоид Daily Mirror.

Енот на дереве и бобер на трассе

Еще один небезызвестный герой из животного мира – дикий енот, который в прошлом году забрался на дерево возле дома №180 по проспекту Ленина и не смог самостоятельно слезть обратно. В итоге, к делу пришлось подключить сотрудников МЧС, которые провели целую спецоперацию по спасению енотика. За тем, как его снимали с дерева, наблюдали десятки горожан, и еще тысячи – переживали за малыша в цосетях. В итоге все завершилось удачно – енота сняли с дерева и передали в центр реабилитации диких животных «Феникс».

Еще один представитель дикой фауны – гигантский бобер - попал на страницы газет, когда в прошлом году переполошил автомобилистов на Киевской трассе в районе Обнинска. Поздно ночью животному срочно понадобилось пересечь скоростное четырехполосное шоссе, однако здоровенный грызун был замечен сердобольными гражданами.

На протяжении нескольких часов они отговаривали его от этого безрассудного шага и пытались увести его в сторону водоема. Спасатели тоже принимали участие, но задержать хвостатого нарушителя ПДД так никто и не смог – тот оказал жестокое сопротивление, шипел и кидался на людей, не дав запихнуть себя в клетку.

В итоге, устав от всеобщего внимания, бобер все-таки решил не пересекать проезжую часть и вернуться откуда пришел.

Пёс Буч и новая семья

Безлапый пес Буч стал воистину символом воли к жизни и веры в людей. История произошла в 2018 году. У старого пса умер хозяин, Буч остался один и как мог выживал в деревне под Обнинском. Однажды морозной зимой он буквально примерз ко льду всеми четырьмя лапами и, чтобы спастись, отгрыз их… Когда он в таком виде буквально выполз навстречу людям, те не поверили глазам, а потом долго плакали и не могли прийти в себя.

В итоге пес оказался у волонтеров «Нового ковчега». Его выходили, откормили и начали искать ему новых хозяев. Более того, Буч даже научился ходить и бегать на культях.

История про безлапого пса облетела не только всю Россию, но и стала широко известна за рубежом. Собственно такая популярность позволила собаке обрести новых любящих хозяев – его забрали в семью из США. Гражданка Штатов лично приехала в Калужскую область на несколько месяцев, чтобы заранее подружиться с песиком и потом увезти его к себе.

Кузьма-наглец

Широко прославился и кот по кличке Кузьма из Жукова.

В январе этого года семейная пара из Обнинска ездила туда к родне и по дороге заехала в местный магазинчик. Купив все необходимое, муж с женой сели в машину и уже собирались тронуться, но тут неожиданно на капот запрыгнул здоровый толстый кошак, который начал буквально скрестись в лобовое окно, требуя впустить его внутрь.

Стоит отметить, что уже была практически ночь, шел сильный снегопад, мороз стоял неимоверный. Кота стало жалко. Видимо, он замерзал и поэтому продолжал настойчиво ломиться в машину. Водитель решил открыть ему дверь. Наглец мигом запрыгнул в машину, сразу же устроился на коленях супруги, а еще через секунду уснул. Выгнать животное на мороз семейная пара, естественно не смогла и им ничего не оставалось, кроме как забрать его с собой и дать клич в соцсетях о поиске коту нового хозяина.

Оставить его себе супруги не могли, так как у них уже жили четверо найденышей.

Спустя неделю выяснилось, что у кота есть хозяин, а самого усатика зовут Кузьма. Как оказалось, кот не любит жить в частном доме, а предпочитает вести разгульный образ жизни и чаще всего тусуется возле супермаркета. В машину же он запрыгнул не от холода, а по привычке. Оказалось, хозяин часто берет его с собой, когда едет куда-то, и они с ним так катаются.

Животное было передано владельцу. Кузьму можно встретить возле магазина «7 дней» в Жукове и по сей день. У него там даже есть невеста, и, надо думать, многочисленное потомство.

Алиса - главная городничая

Ну, а завершает наш рейтинг еще одна кошка из того же города.

Пару месяцев назад уличная кошка вместе с котятами прибилась к администрации Жуковского района, где ее теперь и кормят. Глава районной мэрии Анатолий Суярко лично дал имя усатой маме – Алиса – а также пожаловал ей гордое звание главной городничей.

Теперь на крыльце администрации Алиса встречает гостей и мурлыканием провожает их к дверям. Жуковские чиновники ухаживают за кошечкой и периодически в соцсетях мэрии рассказывают подписчикам о том, как у нее идут дела.

Будете проезжать мимо - захватите ей вкусняшку!

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.