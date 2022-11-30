Жительница Обнинска хотела заработать в Интернете и перевела мошенникам 100 тысяч рублей

Жительница Обнинска искала подработку в Интернете и остановилась на одном сайте. Позже ей позвонила девушка и предложила работу с 30-минутным графиком в день. Женщина согласилась, однако не уточнила, что конкретно ей нужно будет делать.

Далее в беседу вклинился мужчина. Он начал узнавать у жительницы Обнинска, каким банком она пользуется. Затем неизвестный убедил ее установить специальное приложение на телефон для перечисления вознаграждений. Звонивший продиктовал пароль для входа, а женщина сообщила данные своей карты.

Вместо начислений, со счета жительницы наукограда исчезли 32 000 рублей. Мужчина объяснил, что произошла ошибка, деньги вернутся уже завтра. Тогда ей позвонил еще один незнакомец и начал убеждать, что деньги можно вернуть, переведя на другой счет.

В итоге женщина снова зашла в приложение и открыла другую карту. После выполнения всех инструкций незнакомца с ее карты пропали 100 000 рублей.

В среду, 30 ноября, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Ведется следствие.

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