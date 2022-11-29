В Обнинске этой зимой зальют восемь катков
Власти наукограда начали работы по организации ледовых площадок. Как было объявлено в понедельник, 28 ноября, на планерке в мэрии, в этом году в Обнинске зальют восемь катков.
Они появятся на территориях школ №№4, 7 и 10; на улице Аксенова, 2А; во дворе на Энгельса, 26; на проспекте Маркса, 73; на Калужской, 1; в Городском парке (Горького, 60) и на улице Красных Зорь, 3.
В данный момент ведутся работы по уплотнению снега. При постоянной минусовой температуре (не выше -5 градусов) начнутся работы по заливке.
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