В Обнинске этой зимой зальют восемь катков

Власти наукограда начали работы по организации ледовых площадок. Как было объявлено в понедельник, 28 ноября, на планерке в мэрии, в этом году в Обнинске зальют восемь катков.

Они появятся на территориях школ №№4, 7 и 10; на улице Аксенова, 2А; во дворе на Энгельса, 26; на проспекте Маркса, 73; на Калужской, 1; в Городском парке (Горького, 60) и на улице Красных Зорь, 3.

В данный момент ведутся работы по уплотнению снега. При постоянной минусовой температуре (не выше -5 градусов) начнутся работы по заливке.

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