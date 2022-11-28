Главная по культуре Обнинска случайно перешла на блатной жаргон и развеселила чиновников

Забавный конфуз произошел на планерке в администрации Обнинска в понедельник, 28 ноября.

Руководитель управления культуры Ирина Фалеева докладывала о том, как в Обнинске готовятся к Новому году.

Напомним, в этом году власти наукограда не стали закупать новые украшения - вместо этого было решено украсить Обнинск игрушками, сделанными своими руками. Эту идею поддержали общественники и предприятия города. Более того, для их сотрудников местные художники и мастера готовы провести новогодние мастер-классы по поделке игрушек своими руками.

Собственно о предприятиях, которые откликнулись на эту идею и шла речь в докладе Ирины Фалеевой. Но, чиновница случайно оговорилась и заявила следующее:

- В Обнинске четыре предприятия ОТКИНУЛИСЬ, - сказала она и сама же расхохоталась, после чего засмеялся и весь зал. – Откликнулись! Откликнулись предприятия для проведения мастер-классов.

Когда все немного отдышались, Фалеева перечислила те самые организации, где в ближайшие дни работников научат создавать новогодние игрушки - ими украсят елку и помещения внутри самих предприятий.

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