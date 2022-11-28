С 1 декабря в Обнинске заработает снежная свалка
Жители Обнинска прекрасно помнят главную проблему прошлой зимы: в городе скапливались огромные горы снега, которые порой не вывозились до самой весны.
В связи с этим, в понедельник, 28 ноября, на планёрке в администрации наукограда мэр Татьяна Леонова попросила представителя МПКХ доложить о том, как работа по вывозу снега будет организована в этом году.
С его слов, площадка для приема снега заработает с 1 декабря. УК, магазины и предприятия могу уже сейчас заключать договора на вывоз снега с их территорий.
К слову, в 2021 году было заключено всего 17 таких договоров, из них магазинов и стоянок - всего четыре. Остальные - УК.
В связи с этим Татьяна Леонова призвала сотрудников административно-технического контроля и управления потребрынка проверить торговые центры и проследить за тем, чтобы все ответственные организации заключили договора на вывоз снега.
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