Игроман из Обнинска обнаружил в популярной мобильной игре автобус из наукограда

В нашу рубрику «Народные новости» в суббооту, 26 ноября, пришло сообщение от одного обнинского игромана. Молодой человек сообщил, что он давно уже играет в мобильную версию игры Call of Duty и недавно обратил внимание на одну удивительную деталь.

- Кое-что в игре мне показалось знакомым. И я вспомнил - автобус! Он там точь в точь, как обнинская «двойка», которая когда-то курсировала по городу.

И парень действительно прав. У автобуса тот же бело-зеленый цвет, и те же полоски.

- Может, поэтому автобус и пропал с улиц – он переехал в «Колду»? – шутит обнинец.

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