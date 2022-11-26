Дело о розовой курточке: как обнинская полиция отказалась искать похитителя детской одежды

Известная обнинская эко-активистка Татьяна Филимонова рассказала об истории, которая приключилась с ней и ее дочкой в октябре: у девочки украли теплую куртку, однако даже спустя месяц полиция так и не смогла разыскать подозреваемого.

Дело было так. Девочка пошла на занятия в музыкальную школу. После урока она собралась домой, но не смогла найти в раздевалке свою розовую куртку! Вместе с ней пропали и ключи от дома, лежавшие в кармане. Всхлипывая в телефонную трубку, девочка рассказала маме о случившемся и попросила привезти ей другую теплую одежду.

- Примчалась с запасной курткой, подождали часик, в полной уверенности, что кто-то перепутал и сейчас вернётся, обнаружив на себе чужую вещь. Никто не вернулся, - вспоминает Татьяна.

Женщина написала заявление на востребование записей с камеры наблюдения.

- На руки выдавать записи сотрудники школы не имеют права, только по запросу из полиции. Решив, что каждый должен заниматься своей работой, я написала заявление в полицию, - говорит эко-активистка.

За поиск куртки взялись сразу трое оперативников

Что особенно воодушевило Татьяну, так это то, что на вызов о пропавшей детской курточке выехали не один, не два, а целых три оперативника! Ну, раз все так серьезно, то злодея точно найдут, решила женщина, но, увы, радость ее оказалась преждевременной.

- В музыкальной школе, осмотрев гардероб вместе с сотрудниками полиции, я нашла наши ключи! Куртки, разумеется, нет, - говорит Татьяна. - Полицейские выяснили, у кого находятся записи с камер наблюдения и уехали разбираться. На этом, собственно, всё и закончилось.

А через несколько недель Филимонова получила письмо с отказом в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

- На тот момент я давно забила на куртку, но был интересен сам случай - как полиция найдёт воришку. В итоге выяснила, что за записями с камер наблюдения так никто из полиции и не обратился, - сетует Татьяна. - Я понимаю, дело незначительное, наверное, у полицейских много других забот, но непонятны две вещи: если вы так загружены работой, зачем втроём ездить на осмотр «места преступления», и главное - почему нельзя было хотя бы посмотреть два часа записей с видеокамер?

В пресс-службе обнинской полиции по этому поводу нам сообщили следующее: заявление действительно было зарегистрировано. То, что на выезд прибыла следственно-оперативная группа из трех человек (в нее могут входить следователи, сотрудники уголовного розыска, участковые и т.д.) – это обычное дело. Что касается отказного материала, то такое решение было принято «ввиду отсутствия состава преступления, потому что это было не преступление, а правонарушение».

- Был установлен ущерб - 1000 рублей. А похищенное имущество, стоимостью меньше 2500 тысяч, квалифицируется как административное правонарушение, - пояснили в полиции.

Что не так с обнинскими камерами?

Хорошо, допустим, что это не уголовка, а административка, но это не меняет сути – есть похититель, так найдите его! Тем более, что есть записи с видеокамер.

- На момент совершения преступления камеры не работали, - заявили нам в полиции.

Собственно, это все, что вам надо знать на случай, если кто-то что-то украдет у вашего ребенка в школе. Спрашивается, зачем тогда вообще нужны камеры, если в момент преступления они удивительным образом почему-то не работают?

Ладно, допустим, в этот раз была розовая курточка в 1000 рублей. А если в следующий раз преступлением будет не кража, а, например, нападение на детей какого-нибудь неадеквата? Вроде же камеры для того и устанавливают, чтобы обеспечивать безопасность, нет? На это вообще-то тратятся бюджетные деньги! На секундочку, в следующем году власти планируют потратить еще 15 миллионов рублей на установку дополнительных 69 камер по всему городу. А если они тоже в нужный момент не будут работать?

Кстати, сама Татьяна очень удивилась, когда мы сообщили ей о позиции полиции по этому делу.

- Мне сотрудники музыкальной школы утверждали, что камеры у них работают. И что однажды с их помощью удалось найти пропавшую скрипку, - рассказала нам Татьяна. - Может сервера нет, куда идёт запись... Но это ненормально. Столько денег тратится бюджетом на обеспечение безопасности учащихся, а система не работает. Как так?

Тут можно прийти к двум неутишительным умозаключениям. Первый: камеры действительно не работали и тут вопрос к лицам, ответственным за их обслуживание и нормальное функционирование – как вы такое допустили?! Второй: возможно, полиция лукавит и просто не хочет заниматься пустяковым делом – подумаешь, старенькая детская курточка.

Что примечательно, Татьяна уверяет, что когда писала заявление, сумму ущерба она указала как значительную. Поэтому не совсем понятно, с чего вдруг полиция решила, что ущерб был незначительный.

Такие тонкости в полиции комментировать не хотят – дескать, если заявительница с чем-то не согласна, то пусть приходит и ей все разъяснят. Татьяна же ходить по кабинетам не хочет, потому что просто неохота тратить время на поиски куртки – проще купить новую. Возможно, в полиции рассуждают также…

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