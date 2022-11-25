Ветеринар из Обнинска покорил вершину непальской горы в 6,5 тысяч метров и раскрыл там флаг наукограда

Руководителя ветклиники «Велес» Андрея Шугаева в Обнинске знают не только как талантливого ветврача, но и заядлого путешественника.

В начале ноября Шугаев совершил очередное восхождение. На этот раз на вершину горы Мера Пик высотой в 6476 метров в Непале. Будучи на вершине, ветврач раскрыл флаг Обнинска – это уже стало традицией.

По его словам, в день восхождения у команды был ранний подъем - в час ночи. А в два часа они уже вышли на штурм вершины.

- Нам предстояло набрать 700 метров по высоте, у нас это получилось и через шесть часов мы были на вершине Мера Пик на высоте 6476 метров, - вспоминает Андрей Шугаев.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.