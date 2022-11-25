Обнинская спортсменка установила два рекорда на соревнованиях по плаванию

С 10 по 25 ноября в Казани состоялся II этап международных соревнований «Игры Дружбы» по водным видам спорта.



В состязаниях принимала участие спортсменка из Обнинска. О ее результатах сообщили в Комитете по физической культуре и спорту администрации города.



Мария Каменева установила сразу два рекорда России. Ей удалось преодолеть 50 метров, плывя на спине, за 26,05 секунды. А 100 метров вольным стилем она проплыла за 51,79 секунды.



Гордимся Марией и желаем ей новых побед!

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