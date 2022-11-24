Жительница Обнинска разыскивает Микки Мауса из Калуги

В сообществе «Ищу Калуга», где люди разыскивают понравившихся им случайных знакомых, в четверг, 24 ноября, появилось необычное сообщение от жительницы Обнинска.

Девушка дала клич о поиске парня, который работал аниматором 1 июня 2019 года на открытии торгового центра «Обними» в Обнинске. Что примечательно, молодой человек смог заинтересовать девушку будучи в костюме Микки Мауса.

- После открытия я к тебе подошла, мы обменялись контактами, позже выяснилось, что ты живёшь в Калуге, тебя вроде зовут Максим или Михаил. Ищу тебя тут, так как к старой странице доступ давно утерян, - пояснила обнинчанка.

Найти человека спустя три года со дня знакомства – дело, конечно, непростое, но давайте попробуем отыскать мультяшного героя, а точнее - аниматора в костюме диснеевского персонажа. Не исключено, что он читает новости и узнает себя из 2019-го.

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