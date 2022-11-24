Главная болельщица обнинского «Кванта» в свой день рождения получила необычный подарок от тренеров

Мы часто рассказывали вам о футбольном клубе «Квант», о его падениях и взлетах, о спортсменах и тренерах, но практически никогда – о болельщиках. Возможно, вы не знаете, но у обнинского клуба есть главный зритель на трибунах, талисман команды – Ирина Медова.

На днях женщина отпраздновала свой день рождения. Любительницу футбола из наукограда поздравили областные спортивные паблики, назвав ее самой преданной болельщицей не только обнинского «Кванта», но и всего калужского футбола.

Как оказалось, в этот день Ирина принимала множество поздравлений, причем не только со стороны футбольного сообщества, но и музыкального – Ирина является большой фанаткой творчества Цоя, бывала на концерте трибьюта группы «Кино», а вместо гудков на ее мобильнике стоит «Звезда по имени Солнце».

Мы пообщались с Ириной и узнали, как так получилось, что она стала талисманом команды совсем не женского вида спорта.

Болельщица с 10-летним стажем

По словам Ирины, она с детства сама любила гонять футбольные и баскетбольные мячи, однако настоящая любовь к спорту к ней пришла в 2012 году, когда она пришла на работу уборщицей в обнинский «Квант».

- Была зима, на стадионе вместо футбольного поля работал каток, и я даже не знала, что там существует клуб «Квант», - вспоминает женщина.

Позже, когда наступил новый сезон и каток вновь перевоплотился в футбольное поле, Ирина начала понемногу следить за тренировками ребят и болеть за команду. Познакомилась и подружилась с тренерами и административным персоналом, и сама для себя не заметила, как вдруг тоже стала полноправным членом этой большой спортивной семьи.

- Меня начали приглашать на игры, я болела на трибунах и потом поняла, что это - команда моего города. Это - моё! Футбол - тоже моё! И в этом году уже целых 10 лет как я болею за «Квант»! - говорит она. - У меня нет каких-то особенных кричалок, обычно я просто поддерживаю: «Квант, давай забивай!», или «Вперед, вперед, ребята, не сбавляете темпа».

По словам Ирины, домашние матчи она посещает в обязательном порядке, а вот на выезды удается поехать не всегда, но по возможности она старается поддержать команду на встречах в Калуге и Москве. К слову, на матч обнинцев в Домодедове Ирину пригласили поехать вместе с футболистами в одном автобусе, что стало для нее большим и радостным событием.

И в горе, и в радости

Впрочем, тут не стоит удивляться – Ирина действительно преданный команде человек. В начале этого сезона «Квант» преследовала полоса неудач, команда долгое время находилась на последней строчке турнирной таблицы. Критика со стороны болельщиков в соцсетях была беспощадная - кто-то говорил, что разочаровался, кто-то просто потерял интерес и перестал верить в ребят. Но это не про Ирину. Она со своими, что называется, и в горе, и в радости.

- Болельщики требуют от своих команд только побед, а проигрышей на поле видеть не хотят. Но я считаю, что своих надо подбадривать в любой ситуации, а в трудный период – тем более, - говорит Ирина.

Ее оптимизм помог пережить команде и этот непростой сезон. Под конец парни провели пять беспроигрышных матчей и поднялись в турнирной таблице.

- В команду стала подтягиваться молодежь – очень пробивные ребята! Так что, уверена, в следующем сезоне все будет отлично, - рассуждает главная болельщица.

Подарок от тренеров

Ирина верит в «Квант», а «Квант» - в ее поддержку. Поэтому на недавний день рождения тренеры команды – братья Морозовы – сделали ей подарок. Зная, что Ирина – большая меломанка, она вручили ей билеты на концерт Михаил Бублика, который выступал в Обнинске как раз в ее день рождения.

Футболисты, зная, что мы готовим материал об Ирине, тоже присоединились к поздравлениям своей болельщицы.

- Это очень хороший человек, - говорят игроки. – Желает нам добра, болеет, поддерживает - и тренеров, и нас - ребят.

Тренер Олег Морозов заявил, что больше всего в таких людях как Ирина его подкупает искренность.

- Человек всё переживает вместе с командой – радуется и огорчается вместе с нами, - говорит тренер. - Но мы стараемся ее не огорчать. Даже в плане чистоты – зная, что она убирает за нами, стараемся причинить как можно меньше неудобств.

По его словам, раньше женщины на трибунах появлялись довольно часто, однако после временного спада команды, представительниц прекрасного пола явно поубавилось. Поэтому поддержка Ирины особенно цена, ведь она остается с командой даже когда дела у них идут не очень.

- Это всегда отличает болельщиков – когда они при любой ситуации ходят на футбол и болеют за своих, - говорит Морозов. – Я такое видел в Италии. Как-то мне довелось попасть на матч в Риме. Я перепутал места и оказался в семейной секции: сижу один, а вокруг меня все с детьми, бабушками, дедушками. У всех отличное настроение. Когда выяснилось, что я случайно занял чужое место, устроили перекличку (там все друг друга знают) и, чтобы я не бежал на другой конец стадиона, нашли мне свободное место среди своих. Атмосфера была невероятная. Конечно, хотелось бы, чтобы и у нас было так…

У нас пока, увы, такого ажиотажа вокруг футбола в Обнинске не наблюдается - последние матчи проходили практически при пустых домашних требунах. Тем не менее, парни точно знают - у них есть талисман команды, который никогда их не подведет. А это тоже дорого стоит!

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