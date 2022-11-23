У супружеской пары из Обнинска родилась тройня

В среду, 23 ноября, Калужская клиническая областная больница сообщила о настоящем бэби-буме в Перинатальном центре. Недавно здесь родилась уже третья тройня за этот год, что само по себе уже большая редкость!

Три замечательные девочки – Виктория, Вероника и Анжелика – родились в семье Николая и Кристины Стрельцовых из Обнинска. Младенцы появились на свет недоношенными, однако благодаря опытным врачам они быстро набрали вес и на днях вместе с мамой были выписаны домой.

- В добрый путь, малышки, растите здоровыми и счастливыми! – пожелали им сотрудники областной больницы.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.