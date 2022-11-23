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Под предлогом вручения новогоднего подарка у обнинской пенсионерки украли почти 200 тысяч рублей

Диана Коршикова
Опубликовано: 23.11.2022 10:17 1 451
Под предлогом вручения новогоднего подарка у обнинской пенсионерки украли почти 200 тысяч рублей

На днях пожилой жительнице Обнинска поступил телефонный звонок.

На том конце провода неизвестная женщина, представившись соцработником, сообщила о том, что пенсионерке положен новогодний подарок и скоро ей его занесет сотрудница социальной службы. И, между делом, она добавила, что также обнинчанка сможет обменять свои старые денежные купюры на новые банкноты.

Через некоторое время в квартиру пенсионерки пришла незнакомка и сразу перешла к делу – попросила хозяйку предъявить старые купюры и продиктовать их номера, что бабушка и сделала. После этого гостья спешно засобиралась, сказав, что ей нужно выйти на улицу за тем самым новогодним подарком.

После этого «соцработница» уже не вернулась, а пенсионерка не досчиталась почти 200 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД России по Калужской области в среду, 23 ноября, по данному факту возбуждено уголовное дело.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 23.11.2022 10:17 1 451
Тэги: обнинск криминал
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