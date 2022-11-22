То каток, то грязь: как Обнинск пережил ледяной дождь

Во вторник, 22 ноября, по всей Калужской области прошелся ледяной дождь. В Обнинске коммунальщики стали обрабатывать улицы с самого раннего утра.



И если жители Калуги буквально скользили до работы и учёбы, то у обнинцев дела обстояли явно получше.



Мы прошлись по району Аксёнова и улице Калужской, чтобы посмотреть, в каком состоянии дорожки и насколько тяжело пешеходам.

На Аксеновской площади активно расчищают снег и остатки наледи. Но, поскольку к полудню температура воздуха сменила минус на плюс, скопившийся за ночь лед уже начал таять. Каток на дорогах постепенно становится коричневой жижей.

На улице Калужской пока нет слякоти, но наледи стало заметно меньше. Люди ходят довольно уверенно, практически не боясь поскользнуться. Правда местами все-таки стараются шагать аккуратнее.

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