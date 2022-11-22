Север Калужской области меньше всех пострадал от ледяного дождя

Как сообщили в правительстве Калужской области во вторник, 22 ноября, из-за непогоды несколько районов региона остались без электричества.

Больше всех пострадали Хвастовичский, Козельский, Сухиничский, Перемышльский и Ферзиковский районы. Северу Калужской области пока везет – сообщений об авариях на сетях не поступает.

На странице губернатора Владислава Шапши, куда сегодня жалуются граждане упомянутых проблемных районов, замечаний со стороны обнинцев и соседних северных муниципалитетов практически нет.

Примечательно, что и пострадавших от гололеда в Обнинске пока также не зафиксировано – травмпункт работает в обычном режиме.

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