Обнинские коммунальщики с четырех утра обрабатывают улицы после ледяного дождя

Калужская область этой ночью, как и предупреждали синоптики, оказалась во власти ледяного дождя.

Как рассказал нам во вторник, 22 ноября, вице-мэр по коммунальным вопросам администрации Обнинска Игорь Раудуве, основная колонна спецтехники работает с четырех часов утра. Она в свою очередь сменила дежурную бригаду, которая работала с девяти часов вечера и обрабатывала основные дороги, эстакады, спуски-подъемы и круги.

- Колонна продолжает работать – делает круг, заправляется и вновь выезжает на обработку улиц, - добавил Игорь Винцентасович.

Как отмечают в мэрии Обнинска, все ресурсы Коммунального хозяйства сейчас работают в режиме повышенной готовности. Обрывов линий электропередач и упавших деревьев пока не зафиксировано.

Напоминаем также, что дождь со снегом может продлиться весь день.

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