В обнинском тоннеле застрял экскаватор

В понедельник, 21 ноября, в Обнинске случилось неожиданное – техника, призванная расчищать дороги зимой, сегодня сама стала причиной глобального затора.

В тоннеле на Южном въезде в наукоград застрял экскаватор. Движение полностью парализовано, так как в тоннеле лишь одна полоса.

В данный момент механики пытаются отремонтировать экскаватор. Из-за аварии порвало шланг и вытекло гидравлическое масло, из-за чего невозможно поднять ковш. Ремонт по оценкам специалистов может занять несколько часов.

Пока же автомобилисты могут пользоваться только Северным въездом или Кончаловским тоннелем.

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