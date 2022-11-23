Районы, кварталы Обнинска: памятник учёным, запущенный овраг и советский ЗАГС

Продолжаем нашу рубрику «Районы, кварталы». В ней мы рассказываем о значимых местах Обнинска.



В прошлый раз наш выбор пал на улицу Шацкого. Мы побывали на стадионе «Труд», посмотрели на один из уцелевших домиков Школы-колонии «Бодрая жизнь», оценили красоту нового сквера и заглянули в кинотеатр «Мир».



Однако в этом районе осталось еще одно место, судьба которого непроста и противоречива. С него мы и начали наше следующее маленькое путешествие.

Овраг уже не тот...

Овраг возле кинотеатра «Мир» в 80-е годы был культурным центром Обнинска. Сюда горожане приходили на праздничные мероприятия, здесь же занимались спортом и даже соревновались в запуске самодельных корабликов.



Теперь же весной и осенью здесь можно устроить лишь состязания по валянию в грязи. Летом овраг со всех сторон окружают любители спиртного.



А зимой он превращается в импровизированные горки для малышни.

Когда-то мы и сами на них катались. Но даже не задумывались, что эта забава довольно опасна для здоровья.

Помимо того, что на территории оврага постоянно валяются разбитые бутылки, это место в принципе не подготовлено для такого отдыха. Кругом деревья и столбы, в которые можно врезаться во время катания.

Есть ли будущее у оврага?

Досадно видеть такое запущенное состояние оврага, понимая, что это место имеет огромный потенциал для развития.

Дело в том, что этим объектом долгое время владел ИАТЭ НИЯУ МИФИ - территория относилась к общежитию вуза. Овраг постепенно все больше и больше чахнул. И вроде бы студенты проводили там субботники, но собрать мусор - не возродить место.



Еще год назад Татьяна Леонова сообщала, что администрация Обнинска договорилась с новым ректором вуза Владимиром Шевченко о передаче оврага в собственность города.



И вот, наконец, в сентябре началось голосование на выбор территории для благоустройства. Овраг ожидаемо стал лидером. Теперь в планах - возродить популярность этого места среди культурных жителей города всех возрастов.



Там хотят сделать большую спортивную площадку для игр в волейбол и баскетбол, скейтпарк, зону для концертов, кинотеатр под открытым небом. А также превратить заросли в аккуратную, ухоженную территорию с лавочками, качелями и хорошим освещением.

Надеемся, что проект внезапно не заморозится на неопределенное время, а действительно будет потихоньку реализовываться. Ведь тогда сюда вернется прежняя атмосфера.

Мы решили не грустить и не зацикливаться на истории с оврагом, а переместиться в район по соседству.

Память о великих учёных



На Треугольной площади нас встретил первый в мире памятник первопроходцам атомной энергетики. Этот величественный молодой человек стоит здесь с июля 2016-го. Именно в этом году Обнинску исполнилось 60 лет, а Физико-энергетическому институту имени Лейпунского - 70.



Проект памятника выбирали специалисты и сами обнинцы. Победителем голосования стал вариант скульпторов Владимира Сапрыкина и Алексея Дубина из Зеленограда. Они изобразили амбициозного ученого, который сумел проложить путь к использованию атомной энергии.

На другой стороне серебряного шара находится карта России с атомными городами.



Этот монумент напоминает обнинцам о великой истории города и ученых, чей труд в 1954 году даровал всему миру концепцию создания АЭС.



Среди жителей место популярно, больше всего памятник любят рассматривать дети.

Небольшая аллея после памятника приводит нас к неприметному и странноватому входу в здание.

Молодожёнов встречают пережитки СССР

Пожалуй, тем, кто здесь ни разу не был, будет трудно поверить, что это Дворец бракосочетания… Его построили в 1956 году, так что это здание - ровесник самого Обнинска.

Вы только представьте: невеста в роскошном белом платье и полупрозрачной фате до пола держит за руку жениха в темно-синем идеально выглаженном смокинге. Этот день для них особенно важный. Вокруг стоят счастливые родственники и друзья с букетами цветов, ожидая роспись.



И вот будущие молодожены видят серое, обшарпанное здание с советской лепниной в виде лебедей на крыше. Кто-то воспримет это как ретро, а кто-то, возможно, и вовсе может передумать жениться. Шутки шутками, конечно, но от Дворца бракосочетания явно ожидаешь более торжественный вид. Скульптура с двумя руками в одном кольце вообще периодически становится объектом критики и заставляет обнинцев вновь и вновь спорить по поводу того - а не пора бы ее уже снести и заменить на что-то более современное и изысканное.

Есть в этой ситуации лучик надежды. В начале октября администрация города встречалась с проектным бюро для обсуждения реновации Салона бракосочетания. На ней были предложены варианты ремонта, которые позволят проводить свадьбы в разных тематиках.



Правда, про сам фасад ничего сказано не было. С этим уже другие проблемы. Чтобы отремонтировать ЗАГС с внешней стороны, необходимо собрать согласия собственников дома, частью которого он является.



- Возможно, этот вопрос станет следующим этапом реновации Салона бракосочетания, - ответили недовольным обнинцам в администрации. - По срокам, к сожалению, сориентировать не сможем.

Несмотря на далеко не идеальное состояние некоторых городских объектов, у жителей Обнинска определено есть способность находить в плохом нотку хорошего.



Запущенный овраг дети превратили в горки, старое здание ЗАГСа вдохновляет молодых на винтажные свадьбы. А пока внутри есть капля позитива, будет и вера в улучшения.

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