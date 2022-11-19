В Обнинске готовится к открытию городской Экоцентр
Как сообщили в пятницу, 18 ноября, в администрации Обнинска, в эти дни к открытию готовится городской экоцентр.
Ранее здесь провели капитальный ремонт здания, стены были выровнены и покрашены в светло-бежевый цвет. Сейчас же обнинский художник Сергей Гребенкин работает над граффити на экологическую тему - это будет одной из фишек экоцентра.
Предполагается, что после открытия здесь будут проходить эко-акции, посвящённые сохранению природы, лекции и мастер-классы как для детей, так и для взрослых.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!