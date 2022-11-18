Страсти по крупногабариту: старые кресла и шкафы у обнинских подъездов теперь будут вне закона

Кажется, в Обнинске возникла проблема, не имеющая идеального решения, которое бы устраивало всех. Это проблема вывоза крупногабаритных отходов.

Последние две недели эта тема обсуждалась особенно активно, так как перевозчик, который ранее за свой счет грузил и вывозил брошенные жителями у подъезда кресла и шкафы, решил этого больше не делать. По крайней мере, до тех пор, пока власти не организуют специальные цивилизованные площадки, откуда было бы удобно все это дело вывозить.

Масло в огонь подливали и управляющие компании, устроившие истерику из-за того, что теперь жители от них требуют выполнять услугу, к которой те вообще не причастны. Жители в свою очередь требовали чистоту у подъездов и продолжали складировать у крыльца свои кресла, диваны, шкафы, оконные рамы и тумбы. В общем, ситуация зашла в тупик.

Промежуточное решение

На этой неделе в администрации Обнинска прошло совещание по данному вопросу. Чиновники, представители УК и ТОСов решали как выйти из ситуации и кто за что должен отвечать.

Проблема на самом-то деле не нова. Еще пару лет назад эксперты в вопросе ТБО говорили о том, что Обнинску необходима некая общая площадка для вывоза крупногабаритных отходов – чтобы жители знали, где она находится, и могли отвезти свои шкафы и тумбы туда либо самостоятельно, либо нанять грузовую машину. Тогда ничто не портило бы дворовые пейзажи и все четко понимали последовательность своих действий. Ну, а дальше мусором бы занимался уже перевозчик – вывозить крупногабарит из одной точки города ему было бы намного удобнее, чем крутиться по дворам. В общем, это был один из вариантов цивилизованного решения вопроса.

Сейчас же поставлена иная задача: организовать в Обнинске специальные площадки для крупногабаритного мусора.

- Места контейнерных площадок должны быть удобны жителям, обслуживающим организациям, выбраны с учетом норм СЭС и не располагаться на инженерных коммуникациях. Город выделит финансирование на их обустройство, и мы совместно с УК и ТОС должны решить, как они будут выглядеть внешне, - заявила на этой неделе мэр Татьяна Леонова.

Очевидно, что организация таких площадок – дело небыстрое, оперативно они точно не появятся. Поэтому власти выработали промежуточное, временное, решение – пока установить во дворах бункеры-накопители для крупногабаритных отходов. Калужский региональный экологический оператор уже передал Обнинску 16 таких накопителей. Часть из них уже установили во дворах, для других – подыскиваются подходящие места.

Придется чем-то жертвовать...

В пятницу, 18 ноября, мы побывали на одном из выездных совещаний с участием начальника Отдела по благоустройству и озеленению городских территорий администрации города Игоря Ракитина и руководства УК, обслуживающей дом на Ленина, 198. Один из бункеров будет установлен как раз на территории этого большого двора, окруженного несколькими многоэтажками.

Посовещавшись, комиссия пришла к выводу, что наиболее подходящее место для установки контейнера – на въезде во двор: спецмашина без проблем сможет сюда подъехать и забрать мусор, ей не придется крутиться и совершать сложные маневры в узком пространстве. Место почти идеальное: тут не проходят коммуникации, к тому же - вдали от детской площадки и не прямо под окнами жителей. Но есть минус: для этого придется пожертвовать парой парковочных мест, что гражданам, скорее всего, не понравится, но тут уж выбирать не приходится.

Впрочем, наверняка найдутся недовольные и по другому поводу – теперь, чтобы выкинуть диван, придется немного пройтись - до спецконтейнера. Ясное дело, что куда проще было бы спуститься и оставить хлам прямо у подъезда, но здравый смысл подсказывает, что для всех будет лучше, если крупногабаритный мусор будет концентрироваться в одном, отдаленном от крыльца месте, чем как сейчас – валяться и загромождать каждый подъезд.

Игорь Ракитин заявил, что уже на протяжении нескольких недель работает над поиском подходящих площадок для контейнеров-накопителей. Отыскать во дворе клочок земли, который бы соответствовал всем требованиям – дело крайне непростое, но власти говорят, что очень стараются и совместными усилиями с УК, перевозчиком, КРЭО и ТОСами будут продолжать эту работу.

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