Жительница Обнинска спасла новорожденного бельчонка

Необычная история спасения несколько месяцев назад произошла в наукограде.

Девушка Ольга прогуливалась в городском парке и случайно обнаружила новорожденного бельчонка. Его мамы поблизости не было, малыш едва не погиб от голода, к счастью, девушка вовремя его нашла.

Ольга выкармливала малыша молоком, а когда он окреп и немного подрос, решила выпустить его на природу. Однако тот категорически отказался – вместо того, чтобы присоединиться к сородичам, он прыгнул ей на плечо и просто уснул. Бельчонок оказался совсем ручным и доверчивым, не приспособленным к жизни в дикой природе.

Но держать его дома в тесной клетке тоже было бы неправильно. Поэтому Ольга нашла прекрасный выход – теперь малыш живет в просторном вольере мини-зоопарка музея «20 век или назад в СССР» в Малоярославце.

В пятницу, 18 ноября, сотрудники музея поделились забавным видео, на котором Люцик (так назвали бельчонка) принимает водные процедуры. Малыш здоров, весел и скачет целыми днями.

Посмотреть видео с бельчонком можно в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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