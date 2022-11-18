Жительница Обнинска предложила создать отдельную телефонную линию для жалоб на мигрантов

В нашу рубрику «Народные новости» на этой неделе от жительницы Обнинска пришел интересный вопрос.

Дело в том, что на днях в группе администрации Боровского района на глаза ей попалось сообщение о том, что у них функционирует специальный мобильный телефон, на который можно позвонить и пожаловаться на нарушения миграционного законодательства, или сообщить о местах массового проживания иностранцев.

- Я живу в Обнинске и тоже знаю парочку таких адресов, но не знаю куда с этим обращаться. Есть ли в наукограде такая же специальная линия? – интересуется читательница. - У нас-то с этим проблем, мне кажется, куда больше чем в Боровском районе...

Увы, но в Обнинске специальной линии по вопросам нарушения миграционного законодательства нет. Что, кстати, странно, учитывая как часто в наукограде происходят скандалы с участием иностранных граждан. Как нам сообщили в администрации города, если жители видят нарушения общественного порядка со стороны мигрантов, то они должны обратиться непосредственно в полицию.

Наша читательница в свою очередь предлагает Обнинску взять пример с соседей и все-таки завести отдельный мобильный номер, по которому можно было оперативно и без лишних хлопот сообщать о подобных нарушениях. Если в Боровске такую линию создали, то что мешает наукограду поступить так же?

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