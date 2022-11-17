В школах Обнинска бомб не нашли, и дети вернулись к учёбе

В четверг, 17 ноября, в школы, детские сады, а также торговые центры и социальные учреждения наукограда, поступили звонки о минировании объектов.

В это время основная масса дошколят была на прогулке, поэтому особых проблем с эвакуацией не было. Школьники же тоже спокойно эвакуировались из учебных заведений. Единственное – многие ребята не успели накинуть теплую одежду, из-за чего им пришлось греться в подъездах и близлежащих магазинах.

Как сообщила нам начальник управления общего образования города Татьяна Волнистова, школы были проверены сотрудниками полиции, Росгвардии, ФСБ, кинологами и другими ответственными структурами. Никаких взрывных устройств обнаружено не было и дети вернулись к занятиям.

По ее словам, при получении подобных сообщений директор должен комиссионно обследовать школу и после этого принимать или не принимать решение об эвакуации, но, учитывая общую ситуацию, руководители учебных заведений приняли решение сразу же вывести детей. По регламенту во время эвакуации одеваться не положено. Брать одежду разрешается, как правило, только во время учений по пожарной безопасности.

После того, как все объекты были обследованы, дети вернулись к занятиям, сейчас все школы города работают в штатном режиме.

А вот с эвакуацией в торговых центрах дела обстоят сложнее.

По нашей информации, ТЦ «Триумф Плаза» все еще проверяется специалистами, внутрь никого не впускают. Мероприятие по безопасности могут занять несколько часов, открыться торговый центр может лишь только к вечеру.

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