Столовая обнинского лицея попала в финал конкурса среди лучших школьных столовых страны

С прошлого года Минпросвещения РФ стало проводить всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая», который призван выявить самые успешные практики в организации питания детей.

Как сообщили в министерстве образования Калужской области в четврег, 17 ноября, столовая обнинского лицея «Держава» вышла в финал конкурса и теперь представит свои наработки на заключительном этапе, который пройдет в Республике Башкортостан.

- По итогам конкурса будет определен лучший школьный повар, лучшая столовая сельской школы, лучшая столовая городской школы им лучшая столовая столовых города-миллионника, - отметили в региональном министерстве.

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