Неизвестные сообщили о минировании детских садов и школ в Обнинске

Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова в четверг, 17 ноября, сообщила о том, что в детские сады, школы, объекты культуры и торговли поступили звонки от неизвестного лица с информацией о том, что они заминированы.

- Объекты города в безопасности, - заверила мэр.

По ее словам, информация о минировании не подтвердилась.

- Оснований для паники нет, спецслужбы продолжают проверки, - сказала Леонова.

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