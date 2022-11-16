Ученые из Обнинска и Белгорода собрали прототип дрона-сапера

В начале ноября мы рассказывали о том, что студент обнинского филиала МИФИ Степан Соловей получил миллион рублей на создание приложения для изучения иностранных языков. Помимо этого молодой человек работал над проектом беспилотника-локатора.

Собственно, именно Иван Соловей стал одним из разработчиков дрона-разведчика мин и боевой техники, который собрали ученые из обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Белгорода (НИУ БелГУ).

Новость об этой разработке уже произвела фурор в сети. Дрон может засечь замаскированную в лесу технику, распознать мины и неразорвавшиеся снаряды размерами от 30 сантиметров, находящиеся на глубине до полутора метров.

Как сообщил на этой неделе журналистам сам Степан Соловей, рабочая модель беспилотника с миноискателем успешно прошла испытания. Следующий шаг – создание промышленного образца.

К слову, локатор дрона будет выпускаться полностью на российской элементной базе, в нем будет использована современная технология адаптивных цифровых антенных решеток.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.