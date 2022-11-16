Житель Обнинска стал чемпионом России по альпинизму среди ветеранов

Как сообщили в министерстве спорта Калужской области во вторник, 15 ноября, обнинец Юрий Филонов стал победителем прошедшего недавно чемпионата страны по альпинизму среди ветеранов по горовосхождениям.

В составе группы из трех человек Юрий совершил восхождение на пик Джайлык высотой 4533 метра в Приэльбрусье – этот пик считается самой высокой точкой данного района.

- На чемпионате эксперты оценили категорию трудности походов 27 человек из 10 регионов России с учетом возраста спортсменов. Юрий Филонов стал победителем в категории «Мужчины 60-69 лет», - уточнили в министерстве.

Как оказалось, обнинец еще в молодости стал чемпионом России по альпинизму, а теперь будучи в зрелом возрасте также сумел стать лучшим в стране!

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