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В Обнинске выпал первый снег: как жители встретили зиму

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 15.11.2022 19:00 0 247
В Обнинске выпал первый снег: как жители встретили зиму

Хоть мы иногда относимся к прогнозам синоптиков скептически, но во вторник, 15 ноября, в Обнинске они полностью сбылись. К нам на две недели раньше положенного срока пришла зима. Город укрыла тонкая белая пелена.

Не прогуляться в такую погоду было бы преступлением. Мы надели шапки, сменили осенние сапоги на зимние и отправились смотреть на заснеженный наукоград.

Разглядеть причудливые формы снежинок у нас не получилось, потому что они слишком быстро таяли на ладонях. Но зато мы разглядели красоту природы и настроение обнинцев.

Предлагаем разделить вместе с нами радость от первого снега!



Кто-то подготовился и взял с собой на всякий случай зонтик, а кому-то пришлось встречать зимушку в капюшоне или вовсе пожертвовать укладкой. Взрослые оглядывались по сторонам, только когда переходили дорогу: полюбоваться пейзажами то ли не было времени, а то ли желания.

Детские площадки опустели. Это неудивительно, потому что теперь у ребятни появилось новое развлечение - катание по скользким участкам дороги.

А девочки решили запечатлеть этот момент не только в воспоминаниях, но и в памяти телефона. Первый снег - отличное время для смены аватарки в соцсетях.

Владельцам автомобилей мы советуем встать завтра пораньше: приготовить щетку и позитивный настрой. Иначе можно основательно опоздать на работу.

Обнинск превратился в какой-то город волшебства. Отблески фонарей дополняют эту атмосферу.

Если снег будет идти еще пару дней, то такими темпами впору брать ватрушки и искать место для катания! 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 15.11.2022 19:00 0 247
Тэги: общество погода природа
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