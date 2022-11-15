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Обнинским деревьям сделали УЗИ

Диана Коршикова
Опубликовано: 15.11.2022 10:05 0 131
Обнинским деревьям сделали УЗИ

На днях в парке Старого города в Обнинске состоялось необычное мероприятие – здесь провели исследование здоровья деревьев, проще говоря – им сделали УЗИ.

По мнению экспертов, это позволит повысить уровень безопасности гостей парка. Учитывая недавнее ЧП у торгового центра, где из-за падения дерева пострадали два ребенка, такое обследование явно лишним не будет.

Чтобы определить состояние дерева специалисты использовали резистограф. С его помощью были исследованы 13 деревьев, для некоторых вердикт был печальный – часть из них придется вырубить. Однако на их месте высадят другие. 

В Городском парке много зеленых насаждений, к тому же возрастных. Так что подобные исследования могут помочь выявить потенциально опасные деревья, которые стоит удалить. Властям же предстоит подумать над дальнейшим обновлением лесного массива.

Как именно обнинским деревьям проводили УЗИ, можете узнать из видеорепортажа в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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Диана Коршикова
Опубликовано: 15.11.2022 10:05 0 131
Тэги: обнинск безопасность
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