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Обнинский «Квант» завершил сезон третьей победой подряд

Диана Коршикова
Опубликовано: 14.11.2022 10:12 0 303
Обнинский «Квант» завершил сезон третьей победой подряд

В минувшие выходные на стадионе «Труд» прошел заключительный матч Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги. Обнинской команде «Квант» удалось завершить сезон на позитивной ноте – наши ребята одержали третью победу подряд, обыграв столичный клуб «Строгино».

Таким образом обнинская команда после продолжительной черной полосы провела 5-матчевую беспроигрышную серию, и заняла итоговую 10-ю строчку в таблице. Как рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Квант» Олег Морозов, несмотря на победу, матч выдался тяжелым.

- Игра могла качнуться и в одну, и в другую сторону, - заявил тренер. - Но, считаю, у нас было создано достаточно моментов, чтобы, по крайней мере, к 2:0 мы были гораздо ближе. Нервная концовка, но очень рад, что такая серия удалась! Когда мы еще проигрывали и у нас не было очков, я говорил, что у нас главная задача - уйти в весну с верой в будущее. И ребята, мне кажется, себе эту веру на весну обеспечили! 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 14.11.2022 10:12 0 303
Тэги: обнинск спорт футбол
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