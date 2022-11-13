Обнинский боксер Алексей Егоров 19 ноября сразится за титул чемпиона мира

Как сообщили в администрации Обнинска в субботу, 12 ноября, боксер из наукограда Алексей Егоров проведет бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA.

Трансляцию поединка можно будет посмотреть на Первом канале 19 ноября в 00:15. Обнинский спортсмен выйдет на ринг против чемпиона WBA француза Арсена Гуламиряна в Каннах.

Сам же Алексей сообщает, что подготовка уже завершена и он вместе командой вылетает во Францию.

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