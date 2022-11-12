Паркон зарегистрировал в Обнинске 58 новых нарушений

Как сообщили в администрации Обнинска в субботу, 12 ноября, за минувшие четыре дня (с 7 по 11 ноября) Паркон выезжал по утвержденным маршрутам и зафиксировал 58 нарушений правил парковки.

Система проверяла улицы и дворы с учетом поступивших от жителей сообщений в соцсетях. В частности нарушения были зафиксированы на Курчатова, Аксенова, Звездная, Маркса, Энгельса, Гагарина, Королева, Ленина, Белкинская, Калужская, и других улицах.

Каждый из безответственных водителей должен будет заплатить штраф в размере 3000 рублей, причем 50-процентная скидка в этом случае законом не предусмотрена.

Жители наукограда могут сообщить о парковке на газонах по телефонам 8(484)396-96-51, 8(484)396-28-31, через официальную группу «Паркон Обнинск» в соцсетях, или обратиться лично по адресу: Обнинск, ул. Победы, 22 (вход с правой стороны здания).

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