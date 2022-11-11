Обнинские волонтеры вернулись из подшефного Первомайска

Как сообщили в Обнинском горсобрании, в ночь на пятницу, 11 ноября, из подшефного города Парвомайск вернулась смена калужских волонтеров. В их числе были представители Обнинска, Калуги, Боровского и других районов.

По словам сотрудника аппарата Обнинского городского собрания Алексея Максименко, который возглавлял группу, для большинства ребят это была уже вторая поездка.

- Первомайск стал для нас по-настоящему родным, - признался он. - Рад, что за вахту нам удалось многое сделать. Отремонтировано больше десятка крыш. Восстановлено остекление в 41 доме. Это важно, но еще важнее другое - мы постоянно чувствовали поддержку людей и понимали – наше дело правое!

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