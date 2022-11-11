В Обнинске состоится фестиваль национальных культур
В воскресенье, 13 ноября, в обнинском ДК ФЭИ пройдёт VI Открытый городской фестиваль национальных культур «МЫ ЕДИНЫ». Об этом сообщили в администрации города.
На нем будут выступать представители народов из России, Молдовы, Мордовии, Татарстана, Дагестана, Армении, Украины.
Артисты исполнят танцевальные, инструментальные и вокальные композиции, которые позволят насладиться особенностями разных культур.
Начало в 12:00. Вход свободный.
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