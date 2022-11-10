Теперь в Обнинске директора школ каждое утро лично приветствуют учеников на входе

В четверг, 10 ноября, один из наших подписчиков сообщил нам весьма занятную информацию. По его словам, в двух школах Обнинска появились последователи гуманной педагогики, концепцию которой создал российский педагог, доктор психологических наук Шалва Амонашвили.

Суть гуманной педагогики в том, чтобы любить и принимать ребенка таким, какой он есть. Концепция абсолютно отрицает авторитарную и приказную педагогику. По мнению Амонашвили, учителя должны любить и понимать ребёнка, относиться с оптимизмом по отношению к нему. Как одно из проявлений такой любви – это ежедневное приветствие учеников руководителем школы.

Так вот, по словам нашего подписчика, два обнинских образовательных учреждения широко практикуют такой подход: обнинский колледж и школа №11.

- Директора этих школ - Анна Назарова и Анатолий Гераскин - каждое утро стоят у входа в школу и лично здороваются с каждым учеником, - заявил подписчик.

Как оказалась подобная традиция в наукограде действительно существует. Как рассказала нам начальник управления общего образования администрации города Татьяна Волнистова, многие директора каждый день встречают школьников на входе и здороваются, а учителя ходят по классам и также приветствуют ребят.

- Внедрить такую практику повсеместно, наверное, нельзя, так как это должно делаться по велению сердца, а не по чьему-то распоряжению, - считает Волнистова. – Мы, как представители управления образования, по роду службы редко соприкасаемся непосредственно с детьми, но когда это происходит, я тоже всегда приветствую ребят, например, перед государственной аттестацией – обязательно захожу в аудиторию, желаю им удачи. И это тоже всегда происходит по велению души.

Татьяна Валерьевна заявила, что целиком поддерживает директоров и педагогов, которые внедряют такие добрые традиции и с самого утра дарят ученикам хорошее настроение и создают комфортную атмосферу в школе.

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