В Обнинске демонтировали скандальную вывеску с восточным акцентом

Как сообщили нам в четверг, 10 ноября, в администрации Обнинска, скандальную вывеску ларька с лепешками демонтировали.

Напомним, в начале недели жительница наукограда на странице губернатора Калужской области Владислава Шапши пожаловалась на вывеску ларька с восточной выпечкой на Аксеновском рынке. Ее возмутил зазывающий баннер, написанный с акцентом: «Стой, а ти купиль лепошка дамой?».

Власти города немедленно связались с собственником торгового центра, на чьей территории находится ларек, и попросили его обязал владельцев демонтировать данную вывеску. К слову, установлена она была без согласования с мэрией.

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