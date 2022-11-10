Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

Главный в Калужской области по охране культурного наследия приготовил свой первый плов в казане

Диана Коршикова
Опубликовано: 10.11.2022 15:30 0 733
Главный в Калужской области по охране культурного наследия приготовил свой первый плов в казане

Тема восточной кухни на этой неделе в Калужской области стала какой-то особенно популярной. 

Пока жители Обнинска спорили о киоске с лепешками и его скандальной вывеской с акцентом «Стой, а ти купиль лепошка дамой?», начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков тоже ударился в кулинарию и приготовил свой первый настоящий плов.

Своим недавним приобретением – казаном – Чудаков похвастался в соцсетях в четверг, 10 ноября.

- С наступлением холодов хочется еще больше уютных семейных вечеров за вкусным ужином. Пока погода на выходных располагала, я окунулся в процесс приготовления своего первого плова на костре, - рассказал главный по охране культурного наследия.

По его словам, к готовке он подошел крайне ответственно и специально посмотрел несколько роликов на «Ютубе».

- Должен признать, что дело это непростое и у каждого профессионала есть свои секреты приготовления. Нашел более оптимальный и простой для первого раза вариант, - сказал Чудаков.

Процесс приготовления плова он снял на видео, которое можно посмотреть в телеграм-канале «Перископ Обнинска». 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 10.11.2022 15:30 0 733
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Тайский массаж улучшит здоровье и раскроет чувствительность
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru