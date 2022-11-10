Главный в Калужской области по охране культурного наследия приготовил свой первый плов в казане

Тема восточной кухни на этой неделе в Калужской области стала какой-то особенно популярной.

Пока жители Обнинска спорили о киоске с лепешками и его скандальной вывеской с акцентом «Стой, а ти купиль лепошка дамой?», начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков тоже ударился в кулинарию и приготовил свой первый настоящий плов.

Своим недавним приобретением – казаном – Чудаков похвастался в соцсетях в четверг, 10 ноября.

- С наступлением холодов хочется еще больше уютных семейных вечеров за вкусным ужином. Пока погода на выходных располагала, я окунулся в процесс приготовления своего первого плова на костре, - рассказал главный по охране культурного наследия.

По его словам, к готовке он подошел крайне ответственно и специально посмотрел несколько роликов на «Ютубе».

- Должен признать, что дело это непростое и у каждого профессионала есть свои секреты приготовления. Нашел более оптимальный и простой для первого раза вариант, - сказал Чудаков.

Процесс приготовления плова он снял на видео, которое можно посмотреть в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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