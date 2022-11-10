В Обнинске большой начальник устроил пьяный дебош и избил женщин-полицейских

Пару недель назад в одном из ресторанов Обнинска произошел пьяный дебош. Его устроил гендиректор одной из обнинских компаний. Выйдя из заведения во двор, он продолжил куролесить – взял урну и швырнул ее в припаркованный автомобиль владелицы заведения.

На место вызвали сотрудников полиции, которые доставили хулигана в отдел, чтобы составить протокол. Но тот все еще никак не мог угомониться. Мужчина напал на начальника смены и оперативного дежурного. Момент нападения на женщин-полицейских попал на камеру, установленную в коридоре. Женщины отважно отбивались и защищали друг друга, пытаясь общими усилиями скрутить нападавшего, который пытался отобрать у них оружие.

К счастью, им на помощь вовремя подоспели другие сотрудники ОМВД, которые сумели обезвредить дебошира.

овый год шишка встретит в камере. Его арестовали до 1 января. Дебоширу грозит до 12 лет лишения свободы.

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