Обсуждение достопримечательностей Обнинска вылилось в жалобы горожан

Обнинск хоть и небольшой городок, но в нем немало достопримечательностей, которые заинтересуют туристов.



В среду, 9 ноября, глава администрации Татьяна Леонова сообщила о совместном с Минкультом Калужской области решении установить в наукограде специальные таблички. Они будут указывать путь к знаковым местам.



Но прежде чем их сделать, нужно определиться со списком точек притяжения в городе. Для этого Татьяна Николаевна обратилась за помощью к самим жителям. Однако получила неоднозначную реакцию.



В комментариях под ее постом обнинцы посчитали это далеко не первостепенной проблемой. Вместо этого они предложили разобраться с ремонтом дорог, постройкой тротуаров, ужасным состоянием подвалов и другими наболевшими вопросами.



- Очистные сооружения и сброс в речку Протва - это главное, что должен увидеть турист в нашем городе, - написал Вячеслав.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.