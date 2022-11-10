Из-за новогодней елки и сказочных героев в Обнинске развязалась война между жильцами и коммунальщиками

Новогодние праздники еще даже не начались, а в Обнинске на улице Поленова, 4 уже разыгрались сказочные страсти! Сказочные – потому, что помимо людей в них оказались замешаны персонажи из мультиков - олени и зайцы.

Дело было так. В прошлом году перед новогодними праздниками жители дома №4 по улице Поленова обратились к своей управляющей компании УК «РУК» с просьбой украсить их двор и порадовать малышню.

Более того, жители даже разрешили ей потратить на этой деньги из средств за текущий ремонт. Но граждане не учли тот факт, что траты на новогодние украшения не входят в данную статью расходов – это в принципе противозаконно...

За чей счет банкет?

Однако во все эти тонкости тогда никто вникать не стал. К тому же УК с радостью согласилась порадовать маленьких жителей и украсить двор в преддверии праздников и каникул. И все было отлично: Новый год жители и сотрудники УК отметили прекрасно. Позже украшения сложили и убрали.

Но вот в чем оказалась загвоздка. Несколько месяцев назад жители дома решили сменить УК: провели собрание собственников и проголосовали за новую обслуживающую организацию. Старая же УК «РУК», как и полагается, собрала свои вещи и уступила бразды правления другой «управляшке». Вместе с собой сотрудники «РУК» забрали все свое имущество, оборудование, а также елочные украшения, которые так нравились жителям. И сейчас, перед новогодними праздниками граждане заметили пропажу, и подняли бунт с требованием вернуть их новогодних зайцев и оленей! УК же наотрез отказывается и заявляет, что зайцы-кролики принадлежат только ей!

Ввиду всей этой неразберихи появились две противоположные версии. По одной из них (той, которую рассказывают жители дома), они якобы провели собрание и проголосовали за то, чтобы перераспределить часть средств за текущий ремонт на покупку украшений. А это значит, что они были куплены за их счет, а не за счет УК.

- Жители теперь что, каждый год должны из своего кармана на это выкладывать деньги в угоду сменившейся УК? – негодуют граждане.

Другая жительница заявила, что это по ее письменной заявке от совета дома в счёт текущего ремонта была куплена гнутая проволока, гирлянды и ёлка.

- Это я занималась организацией и крепила каждый диод, - заявила женщина и выложила в соцсетях фото зайца и видео с оленем, сделанные в ее квартире. - Никакой речи не было о том, что ёлка приобретается для УК «РУК». Напротив, в письме я писала о ёлке для Поленова, 4. Сами жители ее и устанавливали с детьми, на морозе, ветре, греясь в подъезде по очереди. Где была УК? Кто чинил перебитые провода? Кто паял гирлянды на зайце, когда их перебили?

Никакого собрания не было?

А вот у управляющей компании совсем другая версия. Как рассказала нам директор УК «РУК» Инга Ефимова, украшения были закуплены не за счет жителей, а за счет обслуживающей организации.

- Они попросили нас к Новому году нарядить двор, мы закупили украшения за свои средства, - уверяет Инга Олеговна. – Мы купили, оформили доставку, наш электрик вместе со сварщиком собирали этого зайца и оленя. Деньги за текущий ремонт на эти цели не предусматриваются по закону. К тому же никакого собрания жителей и сбора средств на покупку украшений ими не проводилось. Мы оплатили это со своего счета. Новогодние елки находятся на балансе УК.

По словам Ефимовой, в отчетах управляющей компании были указаны все траты по текущему ремонту и никаких зайчиков с оленями там не было, и жители об этом знают. К тому же, с ее слов, по данному адресу был проведен большой объем ремонтных работ, так что на новогодний декор средств жителей в любом случае бы не хватило.

Однако граждане с этим не согласны и требуют вернуть им сказочных героев. В УК же парируют: с таким же успехом люди могут требовать у «управляшки» оставить им и другое принадлежащее ей оборудование, например, газонокосилки и метла с ведрами.

- Почему они не хотят, например, забрать еще и мой компьютер с принтером, на котором мы объявления печатаем? – удивляет Инга Ефимова.

Не делай людям добра...

Что же касается фото, где зайчик и олень стоят в квартире одной из жительниц, то, как считает директор УК, возможно, они находились у нее какое-то время из-за того, что их некуда было поставить, ведь, с ее слов, бывает такое, что подсобные помещения в многоквартирных домах попросту вскрывают. К тому же жительница в своем комментарии сама указала на то, что диоды были перебиты и их пришлось паять.

- Не делай людям добра, не получишь зла, - печально вздыхает Ефимова, но возвращать зверушек наотрез отказывается - пусть теперь новая УК такие подарки жителям дарит.

И сейчас она, кстати, не на шутку беспокоится – одна из жительниц стала присылать ей на телефон угрозы, дескать, если возвратишь зайца, оленя и елку, то я заберу заявление, а если нет – вся Калужская область будет обсуждать эту тему!

В общем, такого сказочного скандала в Обнинске еще не было. Обе стороны уверены в своей правоте и уступать друг другу не собираются: «Ну, заяц, погоди!».

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