В Обнинске демонтируют вывеску с восточным акцентом

Как мы уже сообщали, на этой неделе жительница Обнинска на странице губернатора Калужской области Владислава Шапши опубликовала фото местного ларька с лепешками на Аксеновском рынке. В особенности гражданку возмутила зазывающая посетителей вывеска, написанная с акцентом: «Стой, а ти купиль лепошка дамой?».

На фоне неутихающих скандалов с мигрантами в наукограде данная вывеска некоторым жителям показалась неуместной.

Обнинские власти в свою очередь заявили о том, что владельцы ларька не обращались в мэрию для согласования вывески. Также чиновники обратились к собственнику ТЦ «Аксеново», чтобы тот обязал владельцев ларька снять данный баннер.

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