Девочку, пострадавшую при падении дерева в Обнинске, выписали из больницы

Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова на этой неделе навестила детей, пострадавших из-за падения дерева возле торгового центра в наукограде.

По ее словам, девочку уже выписали из детской областной больницы. Она будет находиться дома под наблюдением хирургов.

А вот ее младший брат продолжает проходить лечение, его состояние оценивается как стабильное, с положительной динамикой.

- На связи с врачами, готовы помочь детям всем, чем потребуется, - подчеркнула Леонова.

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